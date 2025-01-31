Dolar ve Euroda İşler Karıştı! Biri Yükseldi, Biri Dibe Vurdu

Altının ardından en çok tercih edilen yatırım aracı olan dolar ve euroda haftanın son iş günü dengeler değişti. Dolar/TL önceki kapanışına göre yükselişe geçerken, euro/TL ise düşüş kaydetti.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

31 Ocak Cuma günü İstanbul serbest piyasada 35,8600 liradan alınan dolar, 35,8620 liradan satılıyor. 37,2810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,2830 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,7720 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4210 liraydı.

Kaynak: AA