Dolar ve Euroda Hareketlilik Sürüyor! İşte Güncel Rakamlar...

Altın ve döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerle birlikte yakından izlenmeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de sürerken; yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlar dolar ile Euro’daki son durumu takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bir önceki gün için belirlenen efektif kurunu alışta 43,3865 lira, satışta ise 43,5603 lira olarak duyurdu. Bir önceki açıklamada ise efektif kurun alış fiyatı 43,3110 lira, satış fiyatı 43,4846 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda dün akşam saatleri itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 155,7 olarak kaydedildi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni işlem gününde Dolar/TL 43,4718 seviyesinden alış, 43,5132 seviyesinden satış görürken; Euro/TL ise aynı saatlerde 51,6083 lira civarında işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi