Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları
Dolar ve euro yeni haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? İşte dolar ve euroda günün ilk rakamları...
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.
İşte 5 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve euro fiyatları...
DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 33,2514 (alış) 33,2801'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4080 TL seviyelerinde seyrediyor.
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