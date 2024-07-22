Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları

Dolar ve euro, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirde başladı. İşte 22 Temmuz 2024 Pazartesi döviz kurlarında son durum.

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Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 22 Temmuz 2024 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL saat 09:05 itibarıyla 33,0526 (alış) 33,0604'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,0239 TL seviyelerinde seyrediyor.

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