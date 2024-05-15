Dolar ve euroda günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2800 liradan, euro 34,9530 liradan güne başladı.

Dolar ve euroda günün ilk rakamları

Kritik ABD Nisan ayı tüketici enflasyonu verisi öncesinde Dolar/TL, yeni güne 0,02 düşüşle başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2800 liradan, euro 34,9530 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2780 liradan alınan dolar, 32,2800 liradan satılıyor.

34,9510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9530 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,2630 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8790 lira olmuştu.

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