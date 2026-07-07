Dolar ve Euro Yönünü Yukarı Çevirdi

İstanbul serbest piyasada döviz kuru yeni güne hareketli başladı. Dolar 46,83 liradan, euro ise 53,57 liradan açılış yaparak düne göre yukarı yönlü bir grafik çizdi.

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Dolar ve Euro Yönünü Yukarı Çevirdi
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Ekonomi piyasalarının gözü kulağı serbest piyasadaki ilk rakamlara çevrildi. İstanbul serbest piyasada dolar 46,8370 liradan, euro 53,5720 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,8350 liradan alınan dolar, 46,8370 liradan satılıyor. 53,5700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,5720 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,8230 lira, euronun satış fiyatı ise 53,4690 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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