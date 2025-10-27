Dolar ve Euro Yeniden Zirveye Göz Dikti! Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 27 Ekim Pazartesi Güncel Döviz Kurları

Döviz kurları yeni haftaya hareketli başladı! Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti. 27 Ekim sabahında piyasalarda neler oluyor, dolar ve euro ne kadar oldu?

Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Yeniden Zirveye Göz Dikti! Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 27 Ekim Pazartesi Güncel Döviz Kurları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz piyasalarında hareketlilik yeni haftada da sürüyor. 27 Ekim Pazartesi sabahı itibarıyla dolar ve euronun Türk lirası karşısındaki değerinde dikkat çeken değişimler yaşanıyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Haftanın ilk işlem gününde dolar 41,91 liradan alınırken, 41,97 TL seviyesinden satılıyor. Euro ise sabah saatlerinde 48,84 TL civarında işlem görüyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ PİYASADA

Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, hem yatırımcıların hem de vatandaşların yakın takibinde. Küresel gelişmelerin etkisiyle piyasalardaki yön arayışı devam ederken, uzmanlar dolar/TL paritesindeki seyrin önümüzdeki günlerde de dikkatle izleneceğini belirtiyor.

EKONOMİDE GÜNLÜK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki oynaklık devam ediyor. 27 Ekim itibarıyla dolar ve eurodaki yükseliş trendi yatırımcıların radarında yer alıyor.

İşte 27 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla anlık döviz kurları:

Dolar/TL: 41,91 (alış)-41,97 (satış)

Euro/TL: 48,84

Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED KararındaAltında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED KararındaEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ticaret Gerilimi Hafifliyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma Gerilimi Azalıyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma
ÇOK OKUNANLAR
Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında
‘Casusluk’ Soruşturması: İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama Kararı İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama Kararı
AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor, Metrekareye 30 Kg Yağış Düşecek AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor
Hatay’da Yangın Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Öldü, Anne Yaralı Hatay’da Yangın Faciası! Bebek Öldü, Anne Yaralı
Dolar ve Euro Yeniden Zirveye Göz Dikti! Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 27 Ekim Pazartesi Güncel Döviz Kurları Dolar ve Euro Yeniden Zirveye Göz Dikti