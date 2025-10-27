Dolar ve Euro Yeniden Zirveye Göz Dikti! Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 27 Ekim Pazartesi Güncel Döviz Kurları
Döviz kurları yeni haftaya hareketli başladı! Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti. 27 Ekim sabahında piyasalarda neler oluyor, dolar ve euro ne kadar oldu?
Döviz piyasalarında hareketlilik yeni haftada da sürüyor. 27 Ekim Pazartesi sabahı itibarıyla dolar ve euronun Türk lirası karşısındaki değerinde dikkat çeken değişimler yaşanıyor.
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
Haftanın ilk işlem gününde dolar 41,91 liradan alınırken, 41,97 TL seviyesinden satılıyor. Euro ise sabah saatlerinde 48,84 TL civarında işlem görüyor.
YATIRIMCILARIN GÖZÜ PİYASADA
Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, hem yatırımcıların hem de vatandaşların yakın takibinde. Küresel gelişmelerin etkisiyle piyasalardaki yön arayışı devam ederken, uzmanlar dolar/TL paritesindeki seyrin önümüzdeki günlerde de dikkatle izleneceğini belirtiyor.
EKONOMİDE GÜNLÜK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki oynaklık devam ediyor. 27 Ekim itibarıyla dolar ve eurodaki yükseliş trendi yatırımcıların radarında yer alıyor.
İşte 27 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla anlık döviz kurları:
Dolar/TL: 41,91 (alış)-41,97 (satış)
Euro/TL: 48,84
Kaynak: Haber Merkezi