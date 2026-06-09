Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı: İşte Serbest Piyasada İlk Rakamlar
İstanbul serbest piyasada döviz kuru yeni güne hareketli başladı. Dolar 46,1160 liradan, euro ise 53,2850 liradan açılış yaparak dünkü kapanış değerlerinin üzerine çıktı.
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İstanbul serbest piyasasında ekonomi takipçilerinin ve yatırımcıların gözü sabahın ilk seanslarına çevrildi.
Serbest piyasada 46,1140 liradan alınan dolar 46,1160 liradan satılıyor. 53,2830 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,2850 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,1030 lira, euronun satış fiyatı ise 53,2430 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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