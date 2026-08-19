Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 47,9376 lira, Euro ise 55,6258 liradan işlem görüyor. Döviz kurlarındaki yükseliş sürerken, piyasalarda gün içindeki veri akışı yakından izleniyor.

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Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar
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Döviz piyasalarında hareketlilik yeni günde de sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro açılışın ardından yükselişini korurken, yatırımcıların gözü gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ve kurdaki seyre çevrildi.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar - Resim : 1

GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Dolar, sabah saatlerinde 47,9376 lira seviyesinden işlem görürken, Euro ise 55,6258 liraya yükseldi. Piyasalarda gün boyunca açıklanacak yeni veriler ve döviz kurlarının kapanışa kadar izleyeceği seyir yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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