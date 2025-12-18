Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar

Lira, dolar ve euro karşısında güç kaybetmeye devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,7330 liradan, euro 50,3380 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,7310 liradan alınan dolar, 42,7330 liradan satılıyor. 50,3360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,3380 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,7240, euronun satış fiyatı ise 50,1620 lira olmuştu.

GÖZLER ECB VE BOE'NİN FAİZ KARARINDA

Öte yandan küresel piyasalarda, yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişeler ABD'li teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını artırırken, yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı bulunuyor.

