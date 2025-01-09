Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar

İstanbul serbest piyasalarında dolar 35,3640 liradan, euro 36,4490 liradan güne başlangıç yaptı. Dolara düne göre benzer seyirde ilerlerken euro ise güne yükselişle başladı.

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Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3640 liradan, euro 36,4490 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada 35,3620 liradan alışı yapılan dolar, 35,3640 liradan satılıyor.

36,4470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4490 lira olarak seyrediyor.

DÜN NE OLMUŞTU?

Dün doların satış fiyatı 35,3640 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4040 lira olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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