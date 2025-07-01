Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasasında dolar 39,8750 liradan, euro ise 47,0390 liradan güne başladı. Her iki kurda da dünkü kapanışa göre artış yaşandı.

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Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
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İstanbul serbest piyasasında döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar ve avro, dünkü kapanışa göre artış göstererek işlem görüyor. Kur hareketliliği, yatırımcıların ve piyasaların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Güne 39,8750 liradan başlayan dolar, serbest piyasada 39,8730 liradan alınıp 39,8750 liradan satılıyor. Euro ise 47,0370 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 47,0390 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanış verilerine göre doların satış fiyatı 39,8040, euronun satış fiyatı ise 46,7140 liraydı. Bugün her iki para biriminin de güne yükselişle başladığı görüldü.

Kaynak: AA

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