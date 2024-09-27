Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak edenler "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları merak ediyor.

İşte güncel dolar fiyatları…

Dolar saat 07:13 itibarıyla alış fiyatı 34,1737 TL’den satış fiyatı ise 34,1794 TL’den işlem görüyor.

Euro ise aynı saat itibarıyla 38,1801 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi