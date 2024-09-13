Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Bir süredir yükselişini sürdüren, ardından düşüş eğilimine geçen dolar ve euro kuru günü nasıl açtı?İstanbul serbest piyasada dolar 33,9600 liradan, euro kuru ise 37,6430 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,9580 liradan alınan dolar, 33,9600 liradan satılıyor. 37,6410 liradan alınan euro kurunun satış fiyatı ise 37,6430 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 33,9260 lira, euro kurunun satış fiyatı ise 37,5600 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI KARARI SONRASI KUR YÜKSELMİŞTİ

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro kuru, bir sürelik düşüşün ardından tekrar yukarı yönlü eğilim gösterdi. Dolar 34 TL'yi aşarak 34,14 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Euro ise en yüksek 38,05'i görmüştü. Kısmi yükselişin ardından dolar ve euro kurunda bir düşüş yaşansa da yeni haftaya yeniden yükselişle başladı.

DOLARDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos raporunda, 69 katılımcı doların yıl sonundaki seviyesi ile ilgili tahminlerini paylaşmıştı. Buna göre, 31 Aralık 2024 tarihindeki dolar beklentisi 37,2760 TL olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem