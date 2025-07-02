Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların gözü piyasalardaki ani değişiklerde. Dolar/TL kuru bugüne 39,83 TL'den, euro ise 47,13 TL'den başladı.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayından itibaren faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi, döviz kurlarında hareketliliği artırmaya devam ediyor. 30 Haziran'da 39,91 TL seviyesinde olan dolar/TL kuru, yeni güne 39,83 TL seviyesinden başladı. Euro ise bugün 47,13 TL'den işlem görürken, dün 47,0160 TL olarak kaydedilmişti.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? - Resim : 1

Döviz kurlarındaki bu dalgalanma, yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair beklentiler ve piyasalarda yaşanan küresel gelişmeler döviz kurlarını yönlendirmeye devam ediyor.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? - Resim : 2

Öte yandan, ABD tarafında da faiz gelişmeleri doların seyrini etkiliyor. Trump yönetiminin Fed üzerinde faiz indirimi baskısının sürdüğü dikkat çekiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell'ın halefini aramaya başladıklarını belirterek "Fed, eylül ayında faizleri indirebilir" açıklamasında bulundu. Trump ise Powell'ın yerine 2-3 aday olduğunu açıkladı. Bu düşük faiz yanlısı yaklaşım, doların diğer küresel para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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