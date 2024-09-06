Dolar ve Altında İşler Karıştı: Gram Altında 3 Bin Lira İçin Tarih Verildi

Diğer yandan haftanın başında ağustos ayı enflasyon rakamları hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerden daha olumlu açıklandı. Zaten baz etkisi ile beklentiler de önceki döneme kıyasla pozitifti. Kısacası beklentilerin fiyatlanması ve güçlü destek seviyesine gelinmiş olması yükseliş getirdi.

Borsada 10.000 puan seviyesi üzerinde tam kalıcılık sağlandığını söylemek için erken. İşlem hacmi düşük seyretmeye devam ediyor. Perşembe günü ise açıklanan Yeni Orta Vadeli Program’da birtakım revizasyonlar olduğunu gördük. Büyüme tahminleri yarım puan azalırken, enflasyon beklentilerinde ise yukarı yönlü beklentiler dikkat çekti. OVP’de TÜFE tahmini %41,5 ile üst seviyeye çekildi. Önceki OVP’de bu oran yüzde 33'tü. Önümüzdeki günlerde yeni OVP rakamlarının yansımalarını borsada görebiliriz.

10.000 puan seviyesi üzeri kalıcılık için işlem hacminde 100 milyar TL sınırını aşmak gerekiyor. Borsada 100 günlük üssel ortalama olan 10.050 puan seviyesi üzeri kapanışlar görmek 10.000 puanın üzerinde tutunmanın sağlandığına dair bir işaret olarak kabul edilebilir.