Dolar ve Altında İşler Karıştı: Gram Altında 3 Bin Lira İçin Tarih Verildi
Altın ve dolarda işler değişti. Borsa İstanbul, yükselişini sürdürürken, 34 TL'nin altına inen dolarda da yine yukarı doğru ivmelenme başladı. Uzman isim dolar, altın ve borsa için açıklama yaptı. Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi verdi.
Borsa İstanbul’da uzun süredir yaşanan sert düşüşler, bu hafta yerini yükselişe bıraktı. BIST 100 endeksi, 10 bin puan seviyelerine kadar çıkarak yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladı. Ancak bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanabilmiş değil, bu da yatırımcıların yeni zirvelerin ne zaman görüleceğini merak etmesine neden oluyor.
Döviz piyasasında ise dolar/TL, bu hafta 34 lira seviyesinin altını test etmeye başladı. Kur 33.80 liraya kadar gerilerken, bu düşüş dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Altın yatırımcıları ise ABD'den gelecek kritik bir veriyi yakından takip ediyor. Bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi, altın fiyatlarının yönünü belirlemede önemli bir etken olacak.
Peki, altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın için yeni hedefler neler olacak? Dolar/TL'deki düşüş trendinin arkasındaki nedenler neler? Bu sorular, piyasada yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Özellikle ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Türkiye'deki döviz kuru hareketleri, piyasaların seyrini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Milliyet’e konuşan ekonomist Tuğba Ekin, “Yıl sonuna kadar sert hareketler görebiliriz” diyerek yatırımcıları uyardı. Ekin şunları söyledi:
“Borsada 9.500 puan seviyesine yaklaşılmasıyla birlikte tepki alımları geldi. Yükselişte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’den not artışı beklentileri fiyatlandı. Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesi beklenirken, görünümün ise "pozitif" olarak korunacağı tahmin ediliyor.
Diğer yandan haftanın başında ağustos ayı enflasyon rakamları hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerden daha olumlu açıklandı. Zaten baz etkisi ile beklentiler de önceki döneme kıyasla pozitifti. Kısacası beklentilerin fiyatlanması ve güçlü destek seviyesine gelinmiş olması yükseliş getirdi.
Borsada 10.000 puan seviyesi üzerinde tam kalıcılık sağlandığını söylemek için erken. İşlem hacmi düşük seyretmeye devam ediyor. Perşembe günü ise açıklanan Yeni Orta Vadeli Program’da birtakım revizasyonlar olduğunu gördük. Büyüme tahminleri yarım puan azalırken, enflasyon beklentilerinde ise yukarı yönlü beklentiler dikkat çekti. OVP’de TÜFE tahmini %41,5 ile üst seviyeye çekildi. Önceki OVP’de bu oran yüzde 33'tü. Önümüzdeki günlerde yeni OVP rakamlarının yansımalarını borsada görebiliriz.
10.000 puan seviyesi üzeri kalıcılık için işlem hacminde 100 milyar TL sınırını aşmak gerekiyor. Borsada 100 günlük üssel ortalama olan 10.050 puan seviyesi üzeri kapanışlar görmek 10.000 puanın üzerinde tutunmanın sağlandığına dair bir işaret olarak kabul edilebilir.
ABD’de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi için bir artış beklentisi hakim. Altında genel yön yukarı olmaya devam ederken Eylül’de Fed’in faiz indirimine kesin gözüyle bakılmasının etkisi büyük. Altın için sert hareketleri yıl sonuna kadar görebiliriz.
Dolar endeksinin yeniden 101 seviyesi üzerinde tutunma çabasında, verilerin akışı ve yapılacak açıklamalar doğrultusunda yukarı yönlü hareket etmesi altın fiyatlarında geri çekilme getirebilir. Bu durum alım fırsatı oluşturabilir.
Ons altın için 2.470 dolarda destek seviyesi var. 2.530 dolar seviyesinde ise güçlü bir direnç var. Teknik açıdan baktığımızda yön yukarı fiyatlama beklentilerini destekliyor. Veri akışı doğrultusunda bu güçlü seviyelerin kırılması halinde ise 40-50 dolar bandında bir standart sapma takibi yapılabilir.
OVP hesaplamasında kullanılan ortalama dolar/TL tahmini 2024 yılı için 33,2 olarak, 2025 yılı için 42 seviyesinde açıklandı. Merkez Bankası ve ekonomi heyeti dolar kurunda bir agresif hareket beklemiyor. Küreselde ise ons altın için Fed etkisi ile yukarı fiyatlamanın çarpan etkisi bekleniyor. Bu noktada 2.270 lira ardından 2.830 lira beklentisi fiyatlanabilir. Yıl sonu için 2.850-2.900 lira hedeflenebilir.
Kurda stabilizasyon sağlandı diyebilmek için makroekonomik göstergeler ve politika araçlarında etkin sonuçlar görmek gerekiyor. OVP‘de kur beklentileri kısa vadede stabilizasyon yönünde açıklandı. Uzun vadede ise 2027 yılı beklentisine baktığımızda yaklaşık %41 artış bekleniyor.
Merkez Bankası rezervlerindeki artış kurdaki baskıyı sağlamlaştırıyor. Fakat kontrol edemediğimiz jeopolitik riskleri ve gecikmeli etkisini göreceğimiz yapısal değişiklikleri göz ardı etmemek gerekiyor. Dalgalı kur sisteminde bu kadar yoğun bir ekonomi programı içinde 35-36 lira seviyesine kadar kur hareketi olağan karşılanmalı diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde ise 33 lira altında kalıcı kur beklentisi piyasada oluşmadı.”