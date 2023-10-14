Dolar ve altına yatırım yapmak istemeyenler dikkat: İslam Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı
Dolar, altın ve borsaya yatırım yapmak istemeyenler için yatırım tüyosu İslam Memiş'ten geldi. Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı.
ABD enflasyonu ve Orta Doğu'da yaşanan savaş krizi altın fiyatlarını etkiliyor. Ons altın, küresel piyasalarda 1877 doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında da artışa neden oldu. Gram altın 1.725 TL'ye kadar yükselirken, çeyrek altın ise 2.838 TL'ye kadar çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıları uyardı. İşte detaylar..
2024'e ilişkin ekonomik süreçleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın borcu olanları uyardı. Altının rekor seviyelere ulaşacağını belirten Memiş, "Altın ve gümüş fiyatlarındaki baskılanma devam ederken, elinde altın ve gümüş olanlar ayrı merak içinde. Elinde TL ve döviz bulunduranlar da altın ve gümüş alalım mı diye merak ediyor" diyerek şunları söyledi:
"Özellikle Borsa İstanbul 100 endeksinde satışlar devam ediyor. 8448 puanda. 0.75'lik değer kaybı var. Borsada beklemeyi tercih ediyorum her videomda söylediğim gibi. İki hafta daha bekliyorum.
Ayın 15'inde 3 hisse senedi belirleyerek gireceğim borsaya. Daha önceden de yapmıştık. 4400 puandan girip 6000 puandan çıkış yapmıştık. 7500 puan altından giriş yapacağız yine, 15 bin puana kadar bekleyeceğiz. 2024'ün yarısına kadar bekleyeceğiz.
Dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hedef 28 lira seviyesi. Şu anda 27.50'de. Yıl sonunda 29.70'i bekliyorum. 2024 yılında 45 liraya kadar bu yükselişler devam edecek. Doları bir yatırım aracı olarak görmüyoruz ve düşünmüyoruz. Euro dolar paritesi malum, teknik olarak öngördüğüm 1.0650'nin aşağısı da test edildi.
Cılız bir hareket var ama tam kapsayıcı değil. Manipülasyon piyasası, baskılanma iki hafta daha devam edecek. 1.07'nin altındaki her rakam da euro'ya geçiş için muhteşem fırsatlar. 1 milyon dolarım olsa, parite ile euro'ya takas yaparak pozisyonumu alırdım. Elimde TL var, altın-gümüş sevmiyorum, borsaya girmiyorum diyenlere de diyorum ki o zaman euro ucuz kalıyor.
GRAM ALTIN REKOR SEVİYE ULAŞIYOR
Neden faizleri merkez bankaları artırıyor. Enflasyonu düşürmek için. Enflasyon düşüyor mu? Hayır. O zaman ne oluyor? Düşürmeyecekler ki, düşmeyecek. Öyle zannet diye. Senin sattığın altını, gümüşü kim alacak. Onlar alacak. Kasım ayında merkez bankalarının altın stoklarındaki miktarı hep beraber göreceğiz.
Merkez bankalarının en fazla altın alımı yaptığı yıl oldu. Şimdi 1825 dolara çekti. Stoklar yine artırılacak. Büyük bir ekonomik kriz ve jeopolik riskin hazırlığı yapılıyor. Büyük tufan geliyor diye uyardım. Elindeki varlıklara sahip çıkacaksın.
Elinde altın ve gümüş bulunduranlar varlıklarına sahip çıkmalı. Üstüne ilave yapabiliyorsanız ilave yaparak süreci devam ettirmek çok mantıklı bir kara olacaktır. Bir anda fişi çekecekler ve hiç beklemediğiniz bir dünya piyasasına uyanacaksınız."