Dolar ve altına yatırım yapmak istemeyenler dikkat: İslam Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı

Cılız bir hareket var ama tam kapsayıcı değil. Manipülasyon piyasası, baskılanma iki hafta daha devam edecek. 1.07'nin altındaki her rakam da euro'ya geçiş için muhteşem fırsatlar. 1 milyon dolarım olsa, parite ile euro'ya takas yaparak pozisyonumu alırdım. Elimde TL var, altın-gümüş sevmiyorum, borsaya girmiyorum diyenlere de diyorum ki o zaman euro ucuz kalıyor.