Dolar Sahiplerinin Kaderini Belirleyecek: Merkez Bankası'nın 5 Gün Sonra Açıklayacağı Karar Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 5 aydır yüzde 50 seviyesinde tuttuğu politika faizlerinin ne zaman değişeceği merak konusu. Dünyaca ünlü bankalar, yılın son çeyreğinde TCMB'nin peş peşe faiz indirimine gidebileceği belirtirken, 20 Ağustos tarihinde yapılacak PPK toplantı öncesinde AA Finans'ın beklenti anketi ortaya çıktı. 13 ekonomistin ortak görüşüyle, faiz beklentisi şekillendi.

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Dolar Sahiplerinin Kaderini Belirleyecek: Merkez Bankası'nın 5 Gün Sonra Açıklayacağı Karar Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyonla mücadele etmek için göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, geçtiğimiz yıl başlattığı parasal sıkılaşma adımları sonucunda yüzde 8.5 seviyelerindeki politika faizini aylar öncesinde yüzde 50'ye taşıdı. Dolar kurunda uzun süredir yaşanan yatay hareketlilik sonrası ekonomistler, mevcut faizlerin aşağı indirilmesi gerektiğini savunurken, bazı iktisatçılar ise bu hamle için henüz erken olduğunu belirtmekte.

MERKEZ BANKASI 5 GÜN SONRA NE KARARI VERECEK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında vereceği kararlar merak konusu olurken, atılacak faiz adımları aynı zamanda döviz sahipleri için de kader belirleyici olacak. Gözler, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı yurt dışı seyahati nedeniyle 20 Ağustos salı gününe alınan PPK toplantısında çıkacak karara çevrilirken, AA'nın yaptığı PPK Beklenti Anketi'nin sonuçları paylaşıldı.

13 ekonomistin katılımıyla oluşturulan ankette, faiz beklentilerine ilişkin tahminlere yer verildi.

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