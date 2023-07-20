Dolar sahiplerini bir hafta önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın'

Haziran toplantısı ile 15 aylık faiz artırma sürecine son veren ABD Merkez Bankası'nın (Fed), temmuz ayında vereceği karar yatırımcılar tarafından merakla beklenirken, küresel piyasalarda altın ve gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde çarpıcı bir etkisi olacak olan bu kararın ne olacağı yönünde tahminler gelmeye devam ediyor.