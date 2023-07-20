Dolar sahiplerini bir hafta önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın'
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı merakla beklenirken, Reuters anketine katılan ekonomistler dolar sahiplerini uyardı.
Haziran toplantısı ile 15 aylık faiz artırma sürecine son veren ABD Merkez Bankası'nın (Fed), temmuz ayında vereceği karar yatırımcılar tarafından merakla beklenirken, küresel piyasalarda altın ve gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde çarpıcı bir etkisi olacak olan bu kararın ne olacağı yönünde tahminler gelmeye devam ediyor.
Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'ın 106 ekonomist ile yapmış olduğu anketin sonucuna göre geçtiğimiz ay faizleri sabit tutan fed, 2023 yılı için son kez temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gidecek.
Bu kararın, ons altın fiyatlarının dikkate değer bir ölçüde düşüşüne yol açması beklenirken, son günlerde yükselişte olan Euro/dolar paritesinde de geri çekilmelerin önünü açabilir.
ALTIN FİYATLARI TOPLANTIDAN ÇIKACAK KARARI BEKLİYOR
Ankete katılan ekonomistler altın ve Fed faizleri arasında ters orantı olduğuna dikkat çekerken, haziran ayının ardından temmuzda da faizlerin sabit bırakılmasının altın fiyatlarında önemli bir sıçramaya yol açabileceği vurgulandı.