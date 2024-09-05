Dolar Sahiplerine Kara Haber! Yıl Sonuna Kadar Durdurulacak

Ekonomi yönetiminin tam kadro katıldığı 2025-2027 yıllarını kapsayacak Orta Vadeli Program'da dolar kuruna ilişkin çarpıcı tahminlere yer verildi. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren yatay seyir izleyerek dolar yatırımcısında tedirginliğe neden olan pariteye yönelik çarpıcı ifadeler kullanılan yeni OVP'de, yıl sonuna kadar dolar kurundaki artışın oldukça sınırlı tutulacağı belirtildi.

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Dolar Sahiplerine Kara Haber! Yıl Sonuna Kadar Durdurulacak - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumu ile gerçekleştirilen, 2025-2027 yılları arasında çizilecek ekonomik yol haritasını gösteren Orta Vadeli Program, bugün kamuoyuna tanıtıldı.

Büyüme tahminleri, enflasyon, döviz kurları ve birçok ekonomik göstergeye yönelik kapsamlı analizlerin bulunduğu raporda ekonomi yönetimi, yıl sonunda görülecek enflasyona ilişkin beklentilerinde değişikliğe gitti. 2024 yılının sonu itibarıyla görülmesi beklenen enflasyon yüzde 41.5 seviyesine çekilirken, OVP'de yer alan dolar kuruna ilişkin tahminler ise döviz sahiplerinde tedirginliğe neden oldu.

DOLARDA ARTIŞ YIL SONUNA KADAR DURDURULACAK

31 Mart sonrası piyasalardan yüksek ölçekli döviz alımları gerçekleştirerek net döviz pozisyonunu artıya geçiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son haftalarda dolar/TL paritesini dengelemek için piyasalara yönelik yaptığı müdahaleler ile gündeme oturmuştu.

TCMB'nin kurdaki baskıyı tutabilmek için döviz satmaya devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, döviz sahiplerinin merakla beklediği yanıt OVP sunumu ile geldi.

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