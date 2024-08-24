Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı

31 Mart sonrası ekonomide görülen sakinlik, geride bıraktığımız haftada yerini yeni bir kaos fırtınasına bıraktı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizlerini yüzde 50'de sabit bırakmış olmasına rağmen, son aylarda Türkiye'ye giriş yapan yabancı sermayenin yatırımlarını TL'den dövize doğru kaydırması, dolar/TL paritesinde 34 liranın üzerine çıkılmasına neden oldu.



MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA YENİ DOLAR TALİMATI



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine yönelik söylentilerle birlikte büyük bir çalkantı yaşayan piyasaları rahatlatmak ve son haftalarda tırmanışa geçen dolar kurunu kontrol altına almak için harekete geçen Merkez Bankası, bankalara yeni talimatlarını iletti.