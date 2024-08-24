Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı

Yabancı yatırımcının Türk lirası mevduatı terk etmesiyle birlikte son günlerde yükselişe geçen dolar kuru, ekonomi yönetiminde tedirginliğe neden oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği mesajda yeni talimatlarını iletti.

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Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı - Resim: 1

31 Mart sonrası ekonomide görülen sakinlik, geride bıraktığımız haftada yerini yeni bir kaos fırtınasına bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizlerini yüzde 50'de sabit bırakmış olmasına rağmen, son aylarda Türkiye'ye giriş yapan yabancı sermayenin yatırımlarını TL'den dövize doğru kaydırması, dolar/TL paritesinde 34 liranın üzerine çıkılmasına neden oldu.

MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA YENİ DOLAR TALİMATI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine yönelik söylentilerle birlikte büyük bir çalkantı yaşayan piyasaları rahatlatmak ve son haftalarda tırmanışa geçen dolar kurunu kontrol altına almak için harekete geçen Merkez Bankası, bankalara yeni talimatlarını iletti.

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