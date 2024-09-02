Dolar Sahipleri Şokta: Merkez Bankası Harekete Geçti

TCMB'nin "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"de yaptığı bu değişiklikler, döviz ve altın sahiplerine yeni bir seçenek sunuyor.