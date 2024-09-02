Dolar Sahipleri Şokta: Merkez Bankası Harekete Geçti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz ve altın hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesine yönelik önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğlere göre, 31 Ağustos 2024 itibarıyla döviz ve altın hesapları, hesap sahiplerinin talebi doğrultusunda dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.
TCMB'nin "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"de yaptığı bu değişiklikler, döviz ve altın sahiplerine yeni bir seçenek sunuyor.
Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, bankalarda bulunan ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını, belirlenen dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirebilecek. Ayrıca, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31 Ağustos 2024, tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesapları, hesap sahiplerinin talebi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilebilecek.
Bu düzenleme, döviz ve altın sahiplerine Türk lirasına geçişte kolaylık sağlarken, piyasalarda da yeni bir hareketliliğe yol açması bekleniyor.
2 EYLÜL ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI
- Gram Altın: Alış 2737.88 TL, Satış 2738.67 TL
- Çeyrek Altın: Alış 4435.10 TL, Satış 4505.84 TL
- Yarım Altın: Alış 8869.65 TL, Satış 9023.86 TL
- Tam Altın: Alış 17687.57 TL, Satış 17968.24 TL
- Gremse Altın: Alış 43946.42 TL, Satış 43946.42 TL
- Dolar: Alış 34.0643 TL, Satış 34.0868 TL