İslam Memiş'ten Dolar Sahiplerini Korkutan Uyarı: Ne Zaman Yasaklanacak?

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar sahiplerini korkutan açıklamalarda bulundu. Doların yasaklanma ihtimali olduğunu belirten Memiş, yatırımcıları uyararak altın almaları konusunda tavsiye verdi. İşte detaylar...

İslam Memiş'ten Dolar Sahiplerini Korkutan Uyarı: Ne Zaman Yasaklanacak?

Türkiye'de ekonomik kriz her geçen gün büyürken döviz kurlarındaki hareketlilik de sürüyor. Türk Lirası'nın eridiğini belirtilen ve risk almak da istemeyen yatırımcılar, dolar, euro ve altına yöneldi.

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100’deki köşesinde dolar sahiplerini korkutan açıklamalarda bulundu.

Doların yasaklanacağını belirten İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Merkez bankalarının altın stokladığının altını çizen Memiş, "Aklı olan altın alır, kenara koyar" ifadelerini kullandı.

İşte İslam Memiş'in çok konuşulacak o iddiaları:

"Yanlış duymadınız, dolar yasağından bahsediyorum.
Ancak yanlış anlaşılmasın doların yok olmasından değil, yasağından bahsediyorum.

Tüm dünyanın gözü kulağı Ortadoğu’da.
Herkes savaş bekliyor.
Ancak kısa vadeli bir çata pattan sonra uzlaşma olacak.
Evet savaş olacak.
2030’a kadar gerçek bir savaş göreceğiz.
Ama şimdi değil.

xxx

İran, Çin, Kore, Rusya gibi bir çok ülke doları ülkelerinde yasaklayabilir.
Dolar endeksi (dxy) değer kaybetme sürecine girdi.
Aklı olan altın alır, kenara koyar.
Hiç düşündünüz mü merkez bankaları çılgınlar gibi neden altın stokluyor?
Onlar hazırlık yapıyor, ya siz?"

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