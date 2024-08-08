Dolar Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Merkez Bankası Kararıyla Yasaklandı! 6 Ay Sonra Bir İlk Yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 21 Aralık 2021 tarihinde ani kur artışlarını engellemek amacıyla hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında son 6 ayın en yüksek haftalık çıkışı yaşandı.



TCMB VERGİSİZ KAZANCI YASAKLADI, KKM'DEN REKOR ÇIKIŞ GELDİ



1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 6 aylık KKM'lere yüzde 7.5, 1 yıllık KKM'lere ise yüzde 5 stopaj vergisi getirilmesi, yatırımcıların uygulamadan uzaklaşmasını tetikledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduatlar 67,7 milyar TL gerileme yaşadı. Bu gerileme son 6 ayın en hızlı gerilemesi olarak gerçekleşti. Son veriyle birlikte kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,8 trilyon TL'nin altına geldi.



EKONOMİSTLERDEN 'DOLAR KURU' UYARISI



KKM'de yaşanan dönüşümün dolar/TL paritesi üzerine olası etkilerini değerlendiren ekonomistler, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.