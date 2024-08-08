Dolar Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Merkez Bankası Kararıyla Yasaklandı! 6 Ay Sonra Bir İlk Yaşandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ani kur artışlarını engellemek amacıyla hayata geçirdiği Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında son 6 ayın en yüksek çıkışı gerçekleşti. Erimenin 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve KKM hesapları için stopaj getiren karar sonrasında yaşanması dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 21 Aralık 2021 tarihinde ani kur artışlarını engellemek amacıyla hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında son 6 ayın en yüksek haftalık çıkışı yaşandı.
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1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 6 aylık KKM'lere yüzde 7.5, 1 yıllık KKM'lere ise yüzde 5 stopaj vergisi getirilmesi, yatırımcıların uygulamadan uzaklaşmasını tetikledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduatlar 67,7 milyar TL gerileme yaşadı. Bu gerileme son 6 ayın en hızlı gerilemesi olarak gerçekleşti. Son veriyle birlikte kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,8 trilyon TL'nin altına geldi.
EKONOMİSTLERDEN 'DOLAR KURU' UYARISI
KKM'de yaşanan dönüşümün dolar/TL paritesi üzerine olası etkilerini değerlendiren ekonomistler, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.