Dolar Rekor Kırdı

Dolar/TL kuru, son bir haftadır yukarı yönlü bir hareket sergileyerek rekorlar kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca 3 defa rekor tazeleyen dolar/TL, bugün 34,70 seviyesine ulaşarak yeni zirveyi gördü.

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Dolar Rekor Kırdı

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dolar/TL 34,56-34,69 aralığında hareket etti ve günü 34,64 seviyesinde tamamladı. Yeni işlem gününe ise sabah saatlerinde 34,70 seviyesinden başlayan dolar/TL, rekorunu koruyarak hareketini sürdürdü.

Dolar Rekor Kırdı - Resim : 1

EURO DÜŞÜŞTE

Euro/TL ise yeni haftaya aşağı yönlü bir hareketle başladı. Geçtiğimiz hafta kısmi yükselişler kaydeden Euro/TL, bu hafta ilk işlem gününde kazançlarının bir kısmını kaybederek 36,52-36,79 aralığında işlem gördü ve günü 36,67 seviyesinde tamamladı. Sabah saatlerinde ise 36,5 seviyelerinde aşağı yönlü bir eğilim izliyor.

Dolar Rekor Kırdı - Resim : 2

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, özellikle ABD'deki istihdam rakamları ve yurt içindeki enflasyon verileri, döviz kurlarını etkileyebilecek önemli faktörler olarak takip ediliyor.

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