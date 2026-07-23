Dolar Ne Kadar, Euro Kaç Lira? İşte 23 Temmuz Perşembe Güncel Döviz Kurları

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

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Dolar Ne Kadar, Euro Kaç Lira? İşte 23 Temmuz Perşembe Güncel Döviz Kurları
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 47,2258 (alış) 47,2407'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 54,1714 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: AA

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