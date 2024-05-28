Dolar kurunda yatay seyir!

Dolar kuru dar bir aralıkta seyrederek yeni güne 32,20 TL seviyesinde başladı.

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Dolar kurunda yatay seyir!

TL ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırılırken büyüme hızı son haftalarda hızlanan yabancı para kredilere de aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirdi.

Bu gelişmelerle TL, mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı.

DOLARDA SON DURUM

İki haftadır dolar kuru 32,20 TL seviyesinin üzerinde çok dar bir aralıkta işlem görürken, TL, mayısta yüzde 0,6 değer kazandı.

Dolar kurunda yatay seyir! - Resim : 1

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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