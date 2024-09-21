Dolar Kurunda Sürpriz Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar yönünü aşağıya çevirdi ancak karar metninde doları etkileyecek bir sürpriz açıklama yapıldı.

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Dolar Kurunda Sürpriz Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 50 olan politika faizini yeniden sabit tutma kararı aldı. Kararın ardından düşüş eğilimine düşen dolar kuru yönünü aşağıya çevirdi. Faiz kararı açıklanmadan önce güne 34,11 TL'den başlayan dolar, faiz kararının ardından en düşük 34,01 TL seviyesinden işlem gördü.

Dolar Kurunda Sürpriz Gelişme - Resim : 1

Merkez bankası uzun bir aradan sonra ilk kez faiz indirimi için sinyal verirken Merkez Bankası tarafından “Enflasyonda bir bozulma olursa para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Türk Lirasında reel değerlenme güçlenecektir” ifadelerini ekonomist Barış Soydan şu şekilde yorumladı:

“2025 yılın başında faiz indirimlerine başlanacağını ve dolar yine yükselecek ama enflasyondan daha az yükselecek. Türk Lirasında reel olarak değerlenecek. Enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor. Enflasyon ayda yüzde 1,5 civarında inerse önümüzdeki aylarda dolardaki aylık artış oranları onunda altında kalacak. Yani yüzde 1,5 civarında dolarda aylık yükselişler görülecek”

Soydan, doların rotasının belirlendiğini de ifade etti.

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

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