Dolar kurunda sert dalgalanma!

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, mayısta 182 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdamın 272 bin kişi artmasına karşın işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazançlar da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı ve 34,91 dolara ulaştı.

FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

İşsizlik oranının yükselmesine karşın tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indirimine gideceğine yönelik tahminler güçlenirken, çarşamba günü Fed'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

DOLAR KURUNDA DALGALANMA

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının üzerinde 32,35 TL'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,43 TL seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan dolar kuru gün içi dalgalanarak 32,52 TL seviyesini gördü.

Kaynak: Gerçek Gündem