Dolar Kurunda 80 Lira Darbesi! Selçuk Geçer Net Tarih Verdi, Piyasalar Sarsılacak
Ekonomist Selçuk Geçer, döviz piyasasında büyük dalgalanmalara yol açabilecek önemli bir gelişmeye dikkat çekti. Geçer, dolar kurunun yükseleceği rekor rakamı açıklayarak uyarıda bulundu.
Kaynak: Aydınlık
Selçuk Geçer, Carry trade işlemleri yapan yatırımcıların dövize yönelmesinin ardından dolarda büyük bir yükseliş yaşanacağına ve bunun piyasalarda ciddi hareketlere yol açacağına vurgu yaptı.
DOLARIN YÜKSELİŞİ SÜRERKEN, PİYASALAR TEDİRGİN
Dolar, haftaya 34,80 TL seviyesinden işlem görürken, Euro da 36,70 TL’den alıcı buluyor. Ekonomi uzmanı Geçer, dövizdeki artışın, özellikle Carry trade işlemleri yapan yatırımcıların müdahalesiyle hızlanabileceğini belirtti. Bu yatırımcılar, dövizi yükselterek daha sonra ellerindeki dövizi satıp Türk Lirası’na yatırım yapmayı planlıyor.
REKOR ARTIŞ OLACAK
Geçer, dolardaki yükselişin boyutlarını şu şekilde açıkladı: “Bugün 34,80 TL olan doları, 60 TL, 70 TL, 80 TL seviyelerine getirecekler, sonra ellerindeki dövizi bozarak TL ile yatırım yapacaklar.” Bu işlemlerin enflasyon üzerinde baskı yaratacağına ve faizin de yukarı doğru çekileceğine dikkat çekti.
Geçer, doların artışının özellikle enflasyon oranları üzerinde etkili olacağını, bunun da faiz oranlarını yükselteceğini ifade etti. “Bir yıldır dolar sabit kaldı ama pazarlıklar nedeniyle sabit kalabiliyor. Bu yatırımcılar, doları 60 TL’den bozar ve Türk Lirası’na yatırım yaparlar” şeklinde konuştu.
BÜYÜK DALGALANMA BEKLENTİSİ
Selçuk Geçer, dolardaki artışın finansal piyasada ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini öngördü. Bu süreçte, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları arasında panik havası oluşabileceğini vurguladı. Geçer, dövizdeki bu büyük dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini ve yatırımcılar için ciddi riskler barındırdığını belirtti.