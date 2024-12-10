Dolar Kurunda 80 Lira Darbesi! Selçuk Geçer Net Tarih Verdi, Piyasalar Sarsılacak

BÜYÜK DALGALANMA BEKLENTİSİ

Selçuk Geçer, dolardaki artışın finansal piyasada ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini öngördü. Bu süreçte, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları arasında panik havası oluşabileceğini vurguladı. Geçer, dövizdeki bu büyük dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini ve yatırımcılar için ciddi riskler barındırdığını belirtti.