Dolar Kurunda 7 Lira Fırtınası! Tarih Verildi Birden Değişecek, Uzmanı Açıkladı
Dolar/TL kuru, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Mevcut ekonomik göstergeler ve küresel piyasa koşulları, dolar kurundaki yükseliş beklentilerini artırırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve uluslararası finans kuruluşlarının 2025 yılı tahminleri dikkat çekiyor.
Kaynak: TGRT Haber
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında Türkiye ekonomisinin 2025 yılında 1 trilyon 465 milyar dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) ulaşması hedefleniyor.
DOLAR 7 LİRA DEĞİŞECEK
Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır’ın analizine göre, 2025 yılında Türkiye’nin GSYH’sinin 61 trilyon 540 milyar lira olması bekleniyor. Bu tahmine göre, ortalama dolar/TL kuru 42,01 seviyesine işaret ediyor.
UZMANLARIN 2025 DOLAR/TL TAHMİNLERİ
Dolar kurunu etkileyen faktörler arasında TCMB’nin faiz politikası, enflasyon oranları, küresel piyasa gelişmeleri, sermaye hareketleri ve rezervlerin durumu bulunuyor. Bu unsurların ışığında, önde gelen kurumların 2025 sonu için dolar kuru tahminleri şu şekilde sıralanıyor:
Deutsche Bank: 2025 yıl sonu için dolar/TL tahminini 43 olarak açıkladı.
Morgan Stanley: Kurum, 2025 yıl sonu dolar/TL tahminini yine 43 seviyesinde tuttu.
TCMB Beklenti Anketi: Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, 2025 yıl sonu dolar/TL kuru 43,23 olarak öngörülüyor.
PİYASALARDA BEKLENTİLER
Dolar kuru üzerindeki hareketlilik, yatırımcılar ve dolar borcu olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasa dinamikleri ve Türkiye'nin ekonomik politikaları doğrultusunda, kurda yükseliş eğiliminin devam edip etmeyeceği merak konusu. Uzmanlar, mevcut ekonomik göstergelere ve küresel gelişmelere göre 2025 yılına yönelik tahminlerini paylaşmayı sürdürüyor.