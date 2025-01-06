Dolar Kurunda 7 Lira Fırtınası! Tarih Verildi Birden Değişecek, Uzmanı Açıkladı

DOLAR 7 LİRA DEĞİŞECEK

Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır’ın analizine göre, 2025 yılında Türkiye’nin GSYH’sinin 61 trilyon 540 milyar lira olması bekleniyor. Bu tahmine göre, ortalama dolar/TL kuru 42,01 seviyesine işaret ediyor.