Dolar Kurunda 38 Lira Depremi: 'Çok Sancılı Olacak' Dedi Net Tarih Verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın son çeyreği için dikkat çeken dolar tahmininde bulundu. Memiş, Aralık ayında başlayıp Şubat’a kadar sürecek sancılı bir dönemde doların ulaşacağı rekor seviyeyi açıkladı.
Kaynak: tv100.com
Ekonomist Memiş, tv100.com'da kaleme aldığı yazısında dolar ve altının geçmişten bugüne seyrini değerlendirerek, piyasaları bekleyen "kusursuz fırtına"ya dikkat çekti. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarına ve küresel belirsizliklere vurgu yapan Memiş, piyasalardaki dalgalanmaların sadece ekonomik nedenlerle sınırlı kalmayacağını belirtti.
İslam Memiş, ABD seçimlerinin büyük bir belirsizlikle yaklaştığını, Ortadoğu’da İsrail'in bölgesel savaş riskini artırdığını vurguladı. Ayrıca, ABD’de artan borç yükü, resesyon endişeleri ve kredi kartı borçlarındaki hızlı artışın piyasalarda henüz tam olarak fiyatlanmadığını ifade etti. Özellikle ABD seçimleri sonrası FED’in politikalarında önemli değişikliklerin olabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, piyasaların merkez bankalarından ziyade savaş risklerine odaklanması gerektiğini belirtti.
Memiş, dövize ihtiyaç duyan ve yüksek enflasyona sahip gelişmekte olan ülkelerin bu süreçten olumsuz etkileneceğini söyledi. Türkiye gibi ülkelerde döviz kurunun tekrar yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade eden Memiş, baskılanan kurların yeniden yükseleceğini ve doların 38 TL seviyelerine ulaşabileceğini kaydetti.
Yılın son çeyreğinin piyasalar için daha sancılı geçeceğini belirten Memiş, "Kusursuz Fırtına" olarak adlandırdığı bu dönemin Aralık’ta başlayıp Şubat’a kadar sürebileceğini dile getirdi.