Dolar Kurunda 38 Lira Depremi: 'Çok Sancılı Olacak' Dedi Net Tarih Verdi

İslam Memiş, ABD seçimlerinin büyük bir belirsizlikle yaklaştığını, Ortadoğu’da İsrail'in bölgesel savaş riskini artırdığını vurguladı. Ayrıca, ABD’de artan borç yükü, resesyon endişeleri ve kredi kartı borçlarındaki hızlı artışın piyasalarda henüz tam olarak fiyatlanmadığını ifade etti. Özellikle ABD seçimleri sonrası FED’in politikalarında önemli değişikliklerin olabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, piyasaların merkez bankalarından ziyade savaş risklerine odaklanması gerektiğini belirtti.