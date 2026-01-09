Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 9 Ocak Perşembe Güncel Döviz Kurları

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 43,13 liradan, euro 50,28 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,0403, satışta 43,0558 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1653, sterlin/dolar paritesi 1,3432 ve dolar/yen paritesi 157,070 düzeyindeydi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 43,1389 (alış) 43,1628’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,3095 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Dolar kuru
