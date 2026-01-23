Dolar Kaç TL Oldu Euro Ne Kadar? İşte 23 Ocak Cuma Güncel Döviz Kurları

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 43,32 liradan, euro 50,85 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,2247, satışta 43,3026 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda dün akşam euro/dolar paritesi 1,1745, sterlin/dolar paritesi 1,3492 ve dolar/yen paritesi 158,6200 düzeyindeydi.

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 43,3257 (alış) 43,3704'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,8540 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

