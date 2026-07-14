Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 14 Temmuz Salı Güncel Döviz Kurları

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47,0360 liradan, euro 53,5840 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 46,9970 lira, euronun satış fiyatı ise 53,7150 lira olmuştu.

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Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 14 Temmuz Salı Güncel Döviz Kurları
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İstanbul serbest piyasada dolar 47,0360 liradan, euro 53,5840 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 47,0340 liradan alınan dolar, 47,0360 liradan satılıyor.

53,5820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,5840 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,9970 lira, euronun satış fiyatı ise 53,7150 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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