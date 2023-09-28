Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur!

Bank of America; Türkiye, Polonya ve Macaristan para birimlerinde zayıflık bekliyor. BofA, son çeyrekte Dolar/TL’nin 30 liraya ulaşmasını bekliyor.

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Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur! - Resim: 1

Bank of America (BofA) stratejistleri, 2023'ün son çeyreğine ilişkin dolar/TL tahminini paylaştılar.

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Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur! - Resim: 2

BofA raporuna göre , petrol fiyatlarındaki artışın potansiyel volatilite yükselişi yaratması, net petrol ithalatçısı Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesindeki ülkelerin para birimlerinin performansını düşürebilir.

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Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur! - Resim: 3

Dolar kuru için 30 lira öngörüsü

Banka, Türkiye, Polonya ve Macaristan para birimlerinde zayıflık bekliyor. BofA, son çeyrekte Dolar/TL’nin 30’a ulaşmasını bekliyor.

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Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur! - Resim: 4

Analistler Polonya’da ekim faiz indirimleri ve güçlü dolarla birlikte zlotide yılın geri kalanında düşüş bekliyor. Analistler bu yıl euro/zlotinin 4,70’e, gelecek yıl ilk çeyrekte ise 4,80’e yükselmesini bekliyor.

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