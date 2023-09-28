Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur!
Bank of America; Türkiye, Polonya ve Macaristan para birimlerinde zayıflık bekliyor. BofA, son çeyrekte Dolar/TL’nin 30 liraya ulaşmasını bekliyor.
Bank of America (BofA) stratejistleri, 2023'ün son çeyreğine ilişkin dolar/TL tahminini paylaştılar.
BofA raporuna göre , petrol fiyatlarındaki artışın potansiyel volatilite yükselişi yaratması, net petrol ithalatçısı Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesindeki ülkelerin para birimlerinin performansını düşürebilir.
Dolar kuru için 30 lira öngörüsü
Banka, Türkiye, Polonya ve Macaristan para birimlerinde zayıflık bekliyor. BofA, son çeyrekte Dolar/TL’nin 30’a ulaşmasını bekliyor.
Analistler Polonya’da ekim faiz indirimleri ve güçlü dolarla birlikte zlotide yılın geri kalanında düşüş bekliyor. Analistler bu yıl euro/zlotinin 4,70’e, gelecek yıl ilk çeyrekte ise 4,80’e yükselmesini bekliyor.