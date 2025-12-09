Dolar İçin 2026 Alarmı! Faiz Fena Vuracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yatırımcılar, ABD faizleri düşmeye devam ederken Euro Bölgesi’nde gelecek yıl faiz artışı ihtimalinin güçlendiğine işaret eden pozisyonlar alıyor. Bu değişimin, halihazırda zayıf seyreden dolar üzerinde ek baskı yaratabileceği belirtiliyor.

İngiliz Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan analize göre, swap piyasalarında yapılan fiyatlamalar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 2026’da faiz indirmekten çok artırmaya daha yakın olduğuna işaret ediyor. Buna karşılık, yarınki toplantısında faiz indirmesine kesin gözüyle bakılan ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek yıl en az iki ilave indirim daha yapacak şeklinde fiyatlanıyor.

Nefes'in aktardığına göre; yatırımcılar bir yandan da ekonomilerindeki toparlanmayla birlikte Avustralya ve Kanada’da da gelecek yıl faiz artışı beklentisini artırdı. İngiltere Merkez Bankası’nın ise gelecek yaz itibarıyla faiz indirim döngüsünün dip noktasına ulaşması bekleniyor.

DÖNÜM NOKTASI 2026 OLABİLİR

TD Securities’ten Pooja Kumra, gelecek yılın Euro Bölgesi, Kanada ve Avustralya merkez bankaları için bir “dönüm noktası” olabileceğini belirterek, “Şahinler daha sesli hâle geliyor” dedi. Bu eğilim, ABD ile diğer ülkeler arasındaki faiz farkını daraltabilecek olsa da, yönlerin zıt olması doların daha da zayıflamasına yol açabilir. Dolar, bu yıl diğer para birimlerinden oluşan sepete karşı zaten yüzde 8’i aşkın değer kaybetti.

Düşük faiz oranları, yatırımcıların ilgili para birimini elde tutma motivasyonunu azaltırken, hükümetlerin borçlanma maliyetlerini de düşürüyor.

Euro Bölgesi ve diğer büyük ekonomilerde faiz oranları hâlihazırda ABD’den daha düşük. Bu durum, kısmen daha zayıf büyümeden kaynaklanıyor.

EURODA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Ancak ECB ve diğer merkez bankalarının büyümeyi teşvik etmek için faizleri daha fazla düşürmesi beklenmiyor. Çünkü Trump’ın ticaret savaşının, başlangıçta tahmin edildiği kadar ABD’nin ticaret ortaklarına zarar vermediği düşünülüyor.

Swap piyasası fiyatlamaları, yıl sonuna kadar Euro Bölgesi faizlerinde ortalama 0,06 yüzde puanlık bir artış öngörüyor. Geçen hafta sonu bu oran 0,04 yüzde puanlık bir indirim beklentisine işaret ediyordu.

Varlık yönetim şirketi T Rowe Price’ın baş Avrupa makro stratejisti Tomasz Wieladek, “Küresel gümrük vergisi şoku, başlangıçta düşünüldüğünden çok daha hafif çıktı” diyerek ekledi: “Dünya genelinde merkez bankaları giderek daha şahinleşiyor.”

Kaynak: Nefes