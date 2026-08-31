Dolar Haftaya Yükselişle Başladı: İşte İlk Rakamlar

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İstanbul serbest piyasada haftanın ilk işlem gününde dolar 48,2610 liradan, euro ise 55,9610 liradan işlem görmeye başladı.

DOLAR VE EURONUN GÜNCEL FİYATI BELLİ OLDU

Serbest piyasada doların alış fiyatı 48,2590 lira, satış fiyatı 48,2610 lira olarak kaydedildi. Euronun alış fiyatı 55,9590 lira olurken satış fiyatı 55,9610 lira oldu. Cuma günü kapanışında doların satış fiyatı 48,2450 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2330 lira seviyesindeydi.

Kaynak: AA