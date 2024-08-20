Dolar Günü Rekorla Açtı

İstanbul serbest piyasada dolar 33,77 liradan, euro 37,40 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,7710 liradan alınan dolar, 33,7730 liradan satılıyor. 37,4070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,4090 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 33,7540 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3210 lira olmuştu.

Anlık olarak 33.78 TL'den işlem gören dolar rekor seviyede. Ayrıca dolar, Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise satış tarafında 33,85 TL seviyesini test etti

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

33 TL sınırını aşan dolar, 34 seviyesine göz kırparak rekora doğru koşuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcılar anketinde, yıl sonu dolar beklentisi ise 37,37 TL olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem