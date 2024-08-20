Dolar Günü Rekorla Açtı

Serbest piyasada döviz kurları günü açtı. Dolar, güne rekor kırarak başlarken, euro ise günü düşüşle açtı. Dolar güne 33,77 TL'den başlarken, euro ise 37,40 TL'den başladı.

Son Güncelleme:
Dolar Günü Rekorla Açtı

İstanbul serbest piyasada dolar 33,77 liradan, euro 37,40 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,7710 liradan alınan dolar, 33,7730 liradan satılıyor. 37,4070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,4090 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 33,7540 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3210 lira olmuştu.

Anlık olarak 33.78 TL'den işlem gören dolar rekor seviyede. Ayrıca dolar, Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise satış tarafında 33,85 TL seviyesini test etti

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

33 TL sınırını aşan dolar, 34 seviyesine göz kırparak rekora doğru koşuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcılar anketinde, yıl sonu dolar beklentisi ise 37,37 TL olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Gram, Çeyrek ve Yarım Altında Günün İlk Rakamları Altında Günün İlk Rakamları
Emekli Dostu İlçeden Herkes Arsa Almaya Başladı! Doğası Hayran Bırakıyor Emekli Dostu İlçeden Herkes Arsa Almaya Başladı! Doğası Hayran Bırakıyor
Son Geçim Anketinde Acı Tablo: İşte Türkiye Ekonomisindeki En Önemli Sorun İşte Türkiye Ekonomisindeki En Önemli Sorun
Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Antalya'daki Tartışma Cinayetle Bitti! Başkan Yardımcısı, MHP'li Meclis Üyesini Vurdu Başkan Yardımcısı, MHP'li Meclis Üyesini Vurdu
Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu! Beril Pozam ile Ersin Arıcı Evlendi Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu!
Reha Muhtar Entübe Edildi Reha Muhtar Entübe Edildi
12 Şirketin Hazine'ye Ait Olan Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı 12 Şirket Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı