Dolar Güne Rekorla Başladı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euroda artış sürüyor. Dolar güne 33,97'den başladı. Euro ise yeni günü 37,80 TL ile açtı.

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Dolar Güne Rekorla Başladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın(TCMB), geçtiğimiz gün Para Politikaları Kurulu(PPK) toplantısında politika faizini üst üste 5. kez yüzde 50'de sabit tutmasıyla birlikte döviz kurlarında yukarı doğru ivmelenme yaşandı.

Dolar ve euro, var olan artışını Merkez Bankası kararı ile birlikte devam ettirdi ve rekor kırdı. Bugün, İstanbul serbest piyasada dolar 33,97 liradan, euro ise 37,8060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,9740 liradan alınan dolar, 33,9760 liradan satılıyor. 37,8040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,8060 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 33,9120 lira, euronun satış fiyatı ise 37,7870 lira olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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