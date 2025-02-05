Dolar Güne Nasıl Başladı?
Altından sonra en çok yatırım yapılan bir diğer yatırım aracı dolar ilk kez 36 TL sınırını aşmasının ardından dün 36,03 TL seviyesine ulaşmıştı. Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 5 Şubat döviz kuru fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların yakından takip ettiği dolar kurunda güncel veriler merakla beklenirken, 5 Şubat gününün piyasa değerleri belli oldu. Dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba günü döviz kuru fiyatları…
Vatandaşlar "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi sorularını sorarak piyasadaki son durumu merak ederken, rakamlar ortaya çıktı.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar/TL saat 09:20 itibarıyla alış fiyatında 35,9464’ü satış fiyatında ise 35,9809’u gördü. Euro ise aynı saat itibarıyla 37,3489 TL seviyelerinde seyretti.
Dün dolar 36,03 TL seviyesini test ederken, Euro da yükseliş eğilimini sürdürerek 37,0650 liradan güne başlamıştı.
Kaynak: Haber Merkezi