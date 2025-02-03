Dolar Güne Nasıl Başladı?

Dolar ve euronun haftaya nasıl başladığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar saat 08.00 itibarıyla 35.90 seviyesinden işlem görürken, euro ise güne 36,74 seviyesinden başladı.

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Dolar Güne Nasıl Başladı?

Dolar ve euroda hareketlilik devam ediyor. Dolar güne yükselişle başlarken, geçtiğimiz hafta aşağı doğru ivme kazanan euro, haftaya yine düşüşle başladı.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL saat 08.00 itibarıyla 35.90 TL'den işlem görüyor. Euro ise aynı saat itibarıyla 36,74 TL seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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