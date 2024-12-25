Dolar Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurlarındaki değişim, hem iç piyasada hem de uluslararası alanda dikkatle izleniyor. Dolar, 35 lira psikolojik sınırını geçtiği günden bu yana rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

DOLARDA YENİ ZİRVE

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte dolar/TL, haftanın üçüncü gününde yeni bir zirve daha gördü. Yıl sonuna kadar kurun 36 lira seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

25 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle:

Dolar/TL: Alış 35,0279 TL | Satış 35,3708 TL

Euro/TL: Alış 36,4539 TL | Satış 36,8456 TL

Kaynak: Haber Merkezi