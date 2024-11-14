Dolar Endeksi 2 Yılın Zirvesinde! 'Şartlar Değişebilir...'

ABD'de seçimlerin ardından hisse senedi endekslerinde görülen ralli güç kaybederken, dolar yükseliş hareketini devam ettiriyor. Dolar Endeksi yeni işlem gününde sınırlı da olsa yükselişine devam etti ve 1.287 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Euro/dolar paritesi 1,05 seviyesinde.

Bloomberg HT’de yer alan haberde, endeksin yükselişine devam etmesinde Trump rallisinin etkisi görülüyor.

"TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ GETİRMESİ MUHTEMEL"

Capital Economics geçtiğimiz günlerde 2025 yıl sonuna kadar euro/dolar paritesinin 1,0'a gerileyebileceğini öngörmüştü.

Ekonomist James Reilly, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın önümüzdeki yıl gümrük vergileri getirmesinin muhtemel olduğunu ve bunun ABD'ye yapılan Euro bölgesi ihracatına olan talebi azaltabileceğini söyledi.

"ŞARTLAR DOLAR LEHİNE DEĞİŞEBİLİR"

Reilly, gümrük tarifelerinin ABD-Euro Bölgesi getiri farkını da dolar lehine değiştirebileceğine işaret etti.

Fed'in tarifelerin enflasyonist etkisine faiz oranlarını daha yavaş ve daha önce tahmin edilenden daha az düşürerek yanıt vermesinin beklendiğini anlatan Reily, ECB'nin ise yavaşlayan ihracatın ekonomik etkisi nedeniyle faiz oranlarını daha önce beklenenden daha fazla düşürmesinin muhtemel olduğunu belirtti.