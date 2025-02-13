Dolar Banknotları Baştan Aşağı Değişiyor: Eski Banknotlar Geçerli Olacak mı?
ABD 5, 10, 20, 50 ve 100 dolarlık banknotların tasarımlarını baştan aşağı değiştirecek. İlk yeni banknotlar 2026 yılında piyasaya sokulacak. Peki eski banknotlar geçerli olacak mı? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Günümüz teknolojisiyle sahte banknot üretmek oldukça kolaylaştı. ABD, dolar banknotlarını güncelleme kararı alarak sahteciliğe karşı önemli bir adım attı. Böylelikle yeni nesil banknotlar, daha gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olacak ve sahteciliği zorlaştıracak.
Bu kapsamda 5, 10, 20, 50 ve 100 dolarlık banknotların tasarımları baştan aşağı değişecek. Bu yenilik, hem sahtecilik olaylarını azaltacak hem de doların dünya ekonomisindeki güvenilirliğini daha da güçlendirecek.
2026 YILINDA YENİ BANKNOTLAR PİYASAYA GİRECEK
Güncelleme süreci, 5 ve 10 dolarlık banknotlarla başlayacak ve ilk yeni banknotlar 2026 yılında piyasada yerini alacak. Diğer banknotların yenilenmesi ise 2028 yılına kadar tamamlanacak. Henüz yeni tasarımlara dair detaylı bir bilgi bulunmasa da, banknotların daha dayanıklı ve sahteciliğe karşı daha güvenli olacağı belirtiliyor.
ESKİ BANKNOTLAR GEÇERLİ OLACAK MI?
1914 yılından bu yana basılan tüm dolar banknotları, yeni tasarımların piyasaya sürülmesiyle birlikte de geçerliliğini koruyacak. Ancak, bankalar ve döviz büroları gibi finansal kuruluşlar, aşırı yıpranmış veya hasar görmüş banknotları kabul etmeyebilir.
Yangın, su hasarı veya benzeri nedenlerle zarar görmüş banknotlar için bankaya başvurulması gerekiyor. Bankalar, banknotun hasar durumuna göre belirli bir yüzde üzerinden değerlendirme yaparak sahibine ödeme yapıyor.