Dolar Banknotları Baştan Aşağı Değişiyor: Eski Banknotlar Geçerli Olacak mı?

Günümüz teknolojisiyle sahte banknot üretmek oldukça kolaylaştı. ABD, dolar banknotlarını güncelleme kararı alarak sahteciliğe karşı önemli bir adım attı. Böylelikle yeni nesil banknotlar, daha gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olacak ve sahteciliği zorlaştıracak.

Bu kapsamda 5, 10, 20, 50 ve 100 dolarlık banknotların tasarımları baştan aşağı değişecek. Bu yenilik, hem sahtecilik olaylarını azaltacak hem de doların dünya ekonomisindeki güvenilirliğini daha da güçlendirecek.