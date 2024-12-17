Dolar, Altın, Euro... Hepsini Sollayacak Yeni Yatırım Aracı Geliyor! SPK Düğmeye Bastı

Ömer Gönül, şirketler tarafından çıkarılacak bu tahvillerin, belirli bir süre sonra gayrimenkule dönüştürülebileceğini söyledi. Yatırımcıların gayrimenkul fiyatlarını uygun bulmamaları durumunda, tahvilden elde edilen faizi tercih edebileceğini vurgulayan Gönül, "Gayrimenkul fiyatını beğenmediğinizde tahvilin size önerdiği faiz getirisine yönelme imkanınız olacak" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi