Dolar, Altın, Euro... Hepsini Sollayacak Yeni Yatırım Aracı Geliyor! SPK Düğmeye Bastı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, "gayrimenkule dönüştürülebilir tahvil" için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bu yenilikçi yatırım aracının, gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılacağını belirten Gönül, hazırlıkların Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ile iş birliği içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dolar, Altın, Euro... Hepsini Sollayacak Yeni Yatırım Aracı Geliyor! SPK Düğmeye Bastı - Resim: 1

Ömer Gönül, şirketler tarafından çıkarılacak bu tahvillerin, belirli bir süre sonra gayrimenkule dönüştürülebileceğini söyledi. Yatırımcıların gayrimenkul fiyatlarını uygun bulmamaları durumunda, tahvilden elde edilen faizi tercih edebileceğini vurgulayan Gönül, "Gayrimenkul fiyatını beğenmediğinizde tahvilin size önerdiği faiz getirisine yönelme imkanınız olacak" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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