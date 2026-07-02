Dolar 46,70 Sınırında, Gözler Kritik Veride

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Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 46,6380'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,6950 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla euro/TL yüzde 0,4 artışla 53,3260'tan ve sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 62,2830'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,2 seviyesinde bulunuyor.

FED ÖNCESI İSTİHDAM VERİSİ ODAK NOKTASI

ABD'de yarın resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacak olması nedeniyle bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti. Dün ABD'de beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdam verisi, bugün açıklanacak resmi istihdam verisinin de öngörülerin altında kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Tarım dışı istihdamın haziranda 114 bin kişi artış göstermesi tahmin edilirken, beklentinin altında kalabilecek bir verinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarında daha esnek hareket edebileceğine yönelik fiyatlamaları öne çıkarabileceği öngörülüyor.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLAR'

Öte yandan 2026 Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nun kapanış günündeki politika panelinde konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyon beklentileri ile enflasyona ilişkin risklerin son haftalarda gerilediğini belirterek, "Piyasalardaki oynaklık artmadı, azaldı, tahvil getirileri yükselmedi, geriledi, enflasyon beklentileri de düştü" dedi. Warsh, "Bu merkez bankasının yüzde 2'nin üzerinde bir enflasyon hedefiyle rahat edeceğini düşünenler varsa, sanırım hayal kırıklığına uğrayacaklar" dedi.

İRAN İYİMSERLİĞİ

Jeopolitik tarafta ABD ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Katar'da devam eden barış müzakerelerine ilişkin, "Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve gidişat gayet iyi" dedi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de görüşmelerin iyi gittiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA