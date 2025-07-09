Dolar 40'ı Aştı, Euro 47 TL Sınırında: Döviz Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve euro, 9 Temmuz sabahına sınırlı yükselişle başladı. Dolar 40,04 TL, euro ise 46,96 TL seviyesinden işlem görüyor. Küresel gelişmeler ve faiz beklentileri döviz piyasasında yön arayışını sürdürüyor.

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Dolar 40'ı Aştı, Euro 47 TL Sınırında: Döviz Güne Yükselişle Başladı
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İstanbul serbest piyasada dolar ve euro, 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününe sınırlı bir yükselişle başladı. Dolar, 40,0460 TL'den, euro ise 46,9640 TL'den işlem görüyor. Piyasalar, küresel gelişmeler ve Merkez Bankası'nın temmuz ayı sonunda açıklayacağı faiz kararını yakından takip ediyor.

Serbest piyasada doların alış fiyatı 40,0440 TL, satış fiyatı ise 40,0460 TL olarak belirlendi. Euroda ise alış 46,9620 TL, satış fiyatı 46,9640 TL seviyesinde. Böylece her iki para birimi de güne sınırlı artışla başlamış oldu.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 40,0000 TL, euronun satış fiyatı ise 46,8820 TL idi. Bu da doların 4 kuruş, euronun ise yaklaşık 8 kuruşluk bir artışla yeni güne başladığını gösteriyor.

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Kaynak: AA

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