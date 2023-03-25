Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi!
Ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Geçer, 'Dolar her durumda 35-40 TL'yi görecek' dedi.
En düşük emekli maaşları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Kamuya personel alımında sayılar artırıldı. Seçim ekonomisinin etkileri her alanda görülürken enflasyon düşürülemiyor. Gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.
Bu tablonun seçime kadar düzelmesinin imkansız olduğunu söyleyen Ekonomist Selçuk Geçer'e göre iktidar palyatif yöntemlere başvuruyor. Bunlardan birinin de en düşük emekli maaşında yapılan düzeltme olduğunu belirten Geçer, maaş artışının oy devşirmek için yapıldığını, bu hamlenin ters tepeceğini söylüyor.
Cumhuriyet TV'de en düşük emekli maaşına yapılan artışı değerlendiren Ekonomist Selçuk Geçer, "Emeklilere bir zam olmadığını söyleyelim. En düşük emekli maaşına zam olacağının müjdesini verdi sayın Erdoğan. 'Fakirlikte buluşalım' diyor sayın Erdoğan. Orta emekli maaşları 8 bin 500 lira civarındaydı. Herkes artık en düşük emekli maaşına yaklaşmış oldu.
Eğer ki en düşük emekli maaşını yukarıya doğru kaydırıyorsanız diğer emekli maaşlarını da kaydırmalısınız" değerlendirmesini yaptı. Eşit orada zam yapılması gerektiğini belirten Geçer "Bu 5 bin 500 lirayı yukarıya çekersek kendimize oy devşiririz mantalitesi. Ama bir işe yarar mı? Bence ters tepecektir" ifadelerini kullandı.