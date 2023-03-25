Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi!

Eğer ki en düşük emekli maaşını yukarıya doğru kaydırıyorsanız diğer emekli maaşlarını da kaydırmalısınız" değerlendirmesini yaptı. Eşit orada zam yapılması gerektiğini belirten Geçer "Bu 5 bin 500 lirayı yukarıya çekersek kendimize oy devşiririz mantalitesi. Ama bir işe yarar mı? Bence ters tepecektir" ifadelerini kullandı.