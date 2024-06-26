Dolar 33 lirayı gördü! İşte döviz kurlarında son durum

Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü 32,94'dan tamamladı.

Yeni günde rekor tazeleyen Dolar/TL kuru gün içinde en yüksek 33 lirayı gördü.

Kur güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın 32,9650'de bulunuyor.

Euro/TL ise 35,33'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 105,7 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar ise ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarına yönelik açıklamaları devam ediyor.

Analistler, Fed yetkililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsatarak, perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.